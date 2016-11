sixx 22:25 bis 23:20 Serien The Royals Es ist nicht, und es wird auch nimmer gut USA 2015 2016-11-21 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Cyrus und Helena beschließen, Liam und Eleanor im Palast aufzunehmen und ihre Titel wieder anzuerkennen. Liam sträubt sich zunächst, aber Eleanor kann ihn überzeugen, das Spiel mitzuspielen, damit sie den Mörder von König Simon entlarven können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Andrew Cooper (Beck) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12