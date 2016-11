Mr. Big ist in der Stadt. Beim Diner mit Carrie eröffnet er ihr beiläufig, dass er sich einem kleinen Eingriff am Herzen unterziehen muss. Zu ihrer eigenen Überraschung bricht Carrie im vollbesetzten Restaurant in haltloses Weinen aus. Da es Big nach der OP im Krankenhaus nicht aushält, zieht er ins Hotel. Carrie stattet ihm einen Besuch ab - verkleidet als sexy Krankenschwester. Indes hat Samantha Probleme, mit ihrem Lover Händchen zu halten - bis sie sich den Fuß bricht. In Google-Kalender eintragen