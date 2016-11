sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Fang mich! USA 2003 Merken Miranda will auf keinen Fall Steves Freundin Debbie kennenlernen. Und so schafft sie es immer wieder, Debbie auszuweichen - wenngleich dies manchmal nur auf sehr peinliche Art und Weise funktioniert. Charlotte ist derweilen vollauf mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Als Carrie ihr hilft, lernt sie Harrys Trauzeugen Howie kennen und landet prompt mit ihm im Bett. Ein großer Fehler, wie sich schnell herausstellt, denn Howie ist der schlechteste Liebhaber der Welt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) David Eigenberg (Steve Brady) Eleni Fuiaxis (Debbie) Bryan Callen (Howie Halberstein) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Charlotte York) Gundi Eberhard (Miranda Hobbes) Originaltitel: Sex and the City Regie: Alan Taylor Drehbuch: Cindy Chupack Kamera: Florian Ballhaus Musik: Dan Lieberstein Altersempfehlung: ab 12