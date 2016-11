ProSieben 04:05 bis 04:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Der Sommernachtstraum USA 2000 2016-11-22 02:55 Merken Malcolm erhält die Hauptrolle im Shakespeare-Stück 'Ein Sommernachtstraum'. Schon bald freundet er sich mit den durchwegs älteren Mitwirkenden an und verbringt viel Zeit mit ihnen. Dies nehmen ihm seine Klassenkameraden übel. Das geplante Geheimprojekt - das Abschießen einer Rakete - will ohne Malcolm nämlich nicht gelingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Maggie Bandur, Pang-Ni Landrum Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12

