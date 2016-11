ProSieben 22:15 bis 23:15 Show Circus Halligalli D 2016 2016-11-21 02:35 16:9 HDTV Merken Abriss-Gig im "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio: Metallica werden erstmals nach 13 Jahren und in voller Besetzung wieder im deutschen Fernsehen live performen - und zwar in der Manege bei Joko und Klaas. Schon vor dem Auftritt wissen die beiden den Circus zum Kochen zu bringen: Sternekoch Johann Lafer wird die beiden Hobby-Brutzler in "Das Auge kocht mit" per Anweisungen über einen Knopf im Ohr zum fertigen Gericht dirigieren. Sie selbst sehen dabei nichts. Wer trifft Lafers Geschmack? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: Johann Lafer, Metallica Originaltitel: Circus Halligalli