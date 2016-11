ProSieben 21:40 bis 22:15 Comedyserie The Big Bang Theory Mamis Liebling USA 2011 2016-11-21 01:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf dem Weg zu einer Kreuzfahrt macht Sheldons Mutter Mary Cooper einen Kurzbesuch bei ihrem Sohn. Sheldon freut sich schon sehr darauf. Er hofft, wie früher von ihr bekocht zu werden. Seine Enttäuschung ist groß, als Mary dazu zu erschöpft ist und auch nicht zu einer wissenschaftlichen Vorlesung mitgehen möchte. Zudem scheint sie mehr Interesse an Sheldons Freunden als an ihm zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Laurie Metcalf (Mary Cooper) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Howard Murray Drehbuch: Steve Holland, Bill Prady, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6