ProSieben 20:15 bis 20:45 Comedyserie The Big Bang Theory Die Annäherungs-Versuchung USA 2016 2016-11-21 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Penny und Leonard beschließen, ihr Ehegelübde zu erneuern und dieses Mal zusammen mit ihren Freunden und der Familie zu feiern. Allerdings ist die Stimmung ziemlich angespannt, da sich Leonards Mutter Beverly und Sheldons Mom Mary nicht ausstehen können. Außerdem hat Leonard seinen Vater Alfred eingeladen - was Beverly mehr als empört. Doch dann nimmt der Abend eine interessante Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steve Holland, Jeremy Howe Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6