ProSieben 13:05 bis 13:30 Comedyserie How I Met Your Mother Hochzeitsgast plus eins USA 2006 2016-11-22 06:30 16:9 HDTV Ted erhält eine Einladung zu einer Hochzeit. Auf der Antwortkarte kreuzt er an, dass er in Begleitung erscheint, obwohl er noch nicht weiß, mit wem. Doch dann erfährt er, dass Robin mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, und Ted lädt sie kurzerhand ein. Einen Tag vor der Hochzeit trifft er jedoch auf die Braut, die felsenfest behauptet, dass er alleine erscheinen wollte. Weil schon alles organisiert ist, dürfe Robin nicht mitkommen. Das Chaos ist wieder einmal programmiert ... Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ashley Williams (Victoria) Virginia Williams (Claudia) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12