Kabel1 Doku 15:35 bis 16:20 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Das Eishaus in Crinan Ferry - Das Wiedersehen GB 2010 2016-11-22 14:45 16:9 HDTV Vor zwei Jahren setzte sich Laird Henderson in den Kopf, ein schottisches Eishaus aus dem 19. Jahrhundert mit einem Glasbau zu erweitern - und scheiterte an der Baubehörde. Architekt George Clarke besucht Laird um zu erfahren, ob er sein Baukonzept verändert hat oder ob er immer noch an den ursprünglichen Plänen festhält. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man