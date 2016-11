SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:05 Familiensaga Park Hotel Stern Seele auf 244 D 1997 2016-11-21 03:05 Merken Olaf Henning, der das Park Hotel wieder auf Vordermann bringen soll, hat sich in Diane verliebt. Er spürt, dass sie in einer Krise steckt, und bittet den Psychoanalytiker Dr. Bang um Hilfe. Karla Stern misstraut der Sache: Sie vermutet, dass Bangs "Gemeinschaft für Bewusstseinsmanagement" eine Sekte ist, die ihre Patienten manipuliert und ausbeutet. Im Gespräch mit einem Gast des Hotels, Frau Zantik, stellt sich schon bald heraus, dass ihre Zweifel berechtigt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Scheurer (Diane Stern) Kristina van Eyck (Karla Stern) Hans Schenker (Olaf Henning) Bernd Stephan (Dr. Bang) Susanne Batteux (Frau Zantik) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Sebastian Monk Drehbuch: Jörg Brand Kamera: Mattias V.T. Klementz Musik: Wolfgang Timpe