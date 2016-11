kabel1 classics 00:15 bis 01:55 Drama Get Low USA, D, PL 2009 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Robert Duvall und Bill Murray in einer rabenschwarzen Komödie: Der Einsiedler Felix kehrte der Gesellschaft bereits vor mehreren Jahrzehnten den Rücken und lebt alleine in einer Hütte mitten im dichten Wald. Der Höhepunkt seiner Einsamkeit soll ein geplantes Begräbnis sein, um endlich Frieden zu finden. Bestatter Frank will ihm dabei helfen, macht jedoch aus dem traurigen Ereignis eine Party für jedermann mit einer verblüffenden Enthüllung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Duvall (Felix Bush) Sissy Spacek (Mattie Darrow) Bill Murray (Frank Quinn) Lucas Black (Buddy) Gerald McRaney (Rev. Gus Horton) Bill Cobbs (Rev. Charlie Jackson) Scott Cooper (Carl) Originaltitel: Get Low Regie: Aaron Schneider Drehbuch: Chris Provenzano, C. Gaby Mitchell Kamera: David Boyd Musik: Jan A.P. Kaczmarek Altersempfehlung: ab 6