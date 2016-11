kabel1 classics 22:30 bis 00:15 Thriller The Sixth Sense USA 1999 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kinderpsychologe Malcolm Crowe (Bruce Willis) erhält mit dem Jungen Cole (Haley Joel Osment) einen seltsamen neuen Patienten. Cole leidet an einer speziellen übernatürlichen Fähigkeit: Er kann tote Menschen sehen. Doch den Jungen verängstigt seine unheimliche Gabe. Mit Crowes Hilfe schafft er es, mit den Toten in Kontakt zu treten und seine Furcht zu überwinden. Überwältigende 670 Millionen Dollar spielte weltweit "The Sixth Sense" von M. Night Shyamalan ein. In dem Psycho-Thriller mit Fantasy-Elementen spielen Bruce Willis als Psychologe sowie Haley Joel Osment in der Rolle des Jungen, der mit toten Menschen spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe) Haley Joel Osment (Cole Sear) Toni Collette (Lynn Sear) Olivia Williams (Anna Crowe) Trevor Morgan (Tommy Tammisimo) Donnie Wahlberg (Vincent Grey) Peter Anthony Tambakis (Darren) Originaltitel: The Sixth Sense Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16