kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 20 Traue keinem Gigolo USA 1977 16:9 HDTV Merken Ein Fall von Erpressung ruft diesmal die Engel auf den Plan: Die Witwe eines berühmten Baseballspielers lässt sich mit einem halbseidenen Gigolo ein, weil sie sich einsam fühlt. Schon bald muss sie einen hohen Preis für diesen Fehler zahlen, nämlich genau 10.000 Dollar, die der Schönling von ihr fordert, wenn sie verhindern will, dass er intime Fotos von ihnen in Umlauf bringt. Sie zahlt - doch sie kann auf die Hilfe der Engel rechnen, die ihr Geld zurückbeschaffen wollen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Kelly Garrett) Jaclyn Smith (Sabrina Duncan) David Doyle (Kris Munroe) Farrah Fawcett (Jill Munroe) John van Dreelen (Alexander Cruz) Logan Ramsey (Schaffer Goodhew) Jean Allison (Laura Clusak) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Cliff Bole Drehbuch: Les Carter Kamera: Dennis Dalzell Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12