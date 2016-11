kabel1 classics 13:40 bis 16:20 Drama Ragtime USA 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Immigranten aus aller Welt suchen in der Stadt der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten ihren Weg ins Glück. Der junge farbige Jazz-Musiker Coalhouse Walker Junior scheint es schon gefunden zu haben. Seine Musik macht ihn reich und er genießt sein beschwingtes Leben. Sein rassistisches Umfeld macht ihm aber nicht nur bald seine Kunst zunichte, sondern zerstört auch sein Privatleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Cagney (Rheinländer Waldo) Brad Dourif (Jüngerer Bruder) Moses Gunn (Booker T. Washington) Elizabeth McGovern (Evelyn Nesbit) Pat O'Brien (Mr. Delphin Delmas) Mary Steenburgen (Mutter) James Olson (Vater) Originaltitel: Ragtime Regie: Milo? Forman Drehbuch: Michael Weller Kamera: Miroslav Ond?í?ek Musik: Randy Newman