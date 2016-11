kabel1 classics 12:00 bis 13:40 Actionfilm Tödliche Nähe USA 1993 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein degradierter Cop setzt alles auf eine Karte, um den wahren Mörder seines Vaters zu finden und scheut dabei keinen Ärger mit den Verwandten. Tom Hardy (Bruce Willis) arbeitet in der fünften Generation bei der Pittsburgher Polizei. Einst war er Kriminalbeamter bei der Mordkommission, doch seit er Vorgesetzten widersprochen hat, fährt er Streife für die lokale Wasserpolizei. Hardy glaubt nämlich nach wie vor nicht, dass der für den Mord an seinem Vater festgenommene und verurteilte Mann wirklich für die Tat verantwortlich ist. Als dann auch noch ein Serienmörder aktiv wird, ist er davon überzeugt, dass es sich um den Mörder seines Vaters handelt. Hardy fängt an, auf eigene Faust und außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs zu ermitteln. Dabei kommt ihm seine neue Kollegin (Sarah Jessica Parker) in die Quere. Auch seine ehemaligen Kollegen um seinen Onkel (Dennis Farina), den neuen Polizeichef, versuchen ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Spannender Thriller mit Bruce Willis in der Hauptrolle, der Licht in dunkle Machenschaften bringt. An seiner Seite Sarah Jessica Parker, der es gelingt, dem einsamen Wolf den Kopf zu verdrehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Det. Tom Hardy) Sarah Jessica Parker (Jo Christman) Dennis Farina (Capt. Nick Detillo) Tom Sizemore (Det. Danny Detillo) Brion James (Det. Eddie Eiler) Robert Pastorelli (Det. Jimmy Detillo) Timothy Busfield (Tony Sacco) Originaltitel: Striking Distance Regie: Rowdy Herrington Drehbuch: Martin Kaplan, Rowdy Herrington Kamera: Mac Ahlberg Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16