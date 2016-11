SAT.1 Gold 01:00 bis 01:45 Krimiserie Stockinger Folge: 10 Lebende Schieß-Scheiben D, A 1997 Merken In Mariamoos wurde auf fünf Autos mit ausländischem Kennzeichen geschossen. Kaum sind Stockinger und Antonella dort angekommen, wird der Tiefbauingenieur Faulhuber in der Nähe des Autos seines Sohnes erschossen. Für die Tat kommen viele Ortsbewohner in Frage, denn fast alle haben ein Gewehr, kein Alibi und ein Motiv ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Lisa Kreuzer (Frau Faulhaber) Dietrich Siegl (Steirer) Originaltitel: Stockinger Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Friedemann Schulz Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Michael Rüggeberg Altersempfehlung: ab 12