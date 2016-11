SAT.1 Gold 12:45 bis 13:15 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Einmal Millionär sein USA 1966 Merken Tony und Roger wollen nach Reno fahren. Roger hofft, dort mit Hilfe Jeannies zum Multimillionär zu werden. Deshalb hört er gar nicht gerne, dass Tony Jeannie gar nicht mitnehmen will. Roger kann Jeannie in ihrer Flasche in Tonys Tasche schmuggeln. Aber trotz einer gehörigen Portion Zauberei wird Roger in Reno nicht reich. Als man anschließend meint, Pferderennen wären Erfolg versprechender, blinzelt Jeannie - und Roger findet sich als Jockey mitten im Rennen wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Ted de Corsia (Mr. Phillips) Tim Herbert (Croupier) Buddy Lewis (Blackjack Dealer) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Henry Freulich Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro