Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Flusskreuzfahrt in Russland D Diesmal nimmt "Anixe auf Reisen" Sie mit auf eine Flusskreuzfahrt durch Russland. Auf den alten Wasserwegen der Zaren geht es von Sankt Petersburg nach Moskau. Entdecken Sie über Flüssen und Seen die endlosen Weiten Kareliens. Der erste Stopp ist Sankt Petersburg. Mit seinen 44 Inseln und rund 600 Brücken auch bekannt als "Venedig des Nordens". Höhepunkt eines Aufenthaltes ist der Besuch des "Katharinenpalastes" im ehemaligen Zarendorf. Im Anschluss geht es mit der Kutsche zum Winterpalast, genauer gesagt in die "Eremitage" - eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt mit über drei Millionen Gemälden. Wie lange es wohl dauern würde, jedes einzelne Kunstwerk zu bestaunen? Von Sankt Petersburg geht es anschließend über die Flüsse Newa und Swir nach Kischi, eine kleine Insel im Onegasee. Einzigartige Kirchen in Holzbauweise mit Zwiebeltürmchen prägen die Insel und gehören seit 1990 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Über die Wolga Richtung Moskau neigt sich die Flusskreuzfahrt langsam ihrem Ende zu. Davor gibt es aber in der Elf-Millionen-Einwohner Metropole noch einiges zu bestaunen. Der beeindruckende Kreml-Palast und das edle Einkaufszentrum GUM sind nur einige der zahlreichen Anlaufpunkte für Besucher der russischen Hauptstadt.