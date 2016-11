Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Jonnys letzte Show D 2000 Merken Musikmanager Jonny Weisberg steht das Wasser bis zum Hals. Um aus dem finanziellen Engpass herauszukommen, setzt er alles auf seine neueste Entdeckung, eine junge Newcomer-Band. Während der Aufnahmen zu einem Video in Jonnys Villa stürmen plötzlich zwei Maskierte herein und wollen den Leadsänger entführen. Sensationsreporter Nitschke, der in diesem Moment im Hubschrauber über dem Grundstück kreist, fängt die dramatischen Szenen mit der Kamera ein und alarmiert die Polizei. Als Charly und Rubelli eintreffen, ist der Spuk bereits vorbei: Ein Täter ist geflüchtet, den anderen hat Jonny in Notwehr erschossen. Der gescheiterte Überfall geht ganz offensichtlich auf das Konto von Jonnys ärgstem Konkurrenten Katzer - der Fall scheint schnell geklärt. Aber den HeliCops ist die Lösung zu einfach, der Spur zu sauber gelegt. Nitschkes brisante Bilder verstärken ihren Verdacht, dass Jonny seine Hände im Spiel hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Matthias Matz (Navigator Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Einsatzleiter Hagen Dahlberg) Iris Junik (Gina Holland) Christoph Grunert (Mechaniker Thorwald) Yves Beneyton (Jonny Weisberg) Carl Held (Nitschke) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Bettina Braun Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Michael Sigloch Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12