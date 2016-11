ZDF 03:45 bis 04:15 Dokumentation ZDFzoom Das Rentendebakel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken "ZDFzoom" ist die kritische Dokumentation. Die Themen knüpfen an den Alltag der Menschen an. Die "zoom"-Reporter decken auf, stellen unbequeme Fragen, lassen nicht locker. Wer trägt die Verantwortung, und was lässt sich künftig besser machen? Die Reporter liefern neue Zusammenhänge, recherchieren auch undercover. Sie gehen den Dingen auf den Grund, reden mit Betroffenen, spüren die Verantwortlichen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Rentendebakel Kamera: Heiko Schulze, Florian Wolff, Terry Manthey

