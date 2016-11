ZDF 22:15 bis 23:45 Actionfilm Unstoppable - Außer Kontrolle USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Actionthriller mit Denzel Washington. - Ein herrenloser Güterzug mit explosiver Fracht rast durch ein besiedeltes Industriegebiet – direkt auf den Zug von Barnes und Colson zu. Der erfahrene Lokführer Barnes und sein Kollege Will (Chris Pine) fassen einen riskanten Entschluss: Sie wollen den Unglückszug stoppen. – Atemlose Action In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Frank Barnes) Chris Pine (Will Colson) Rosario Dawson (Connie Hooper) Jessy Schram (Darcy Colson) Ethan Suplee (Dewey) Kevin Dunn (Oscar Galvin) Kevin Corrigan (Inspektor Scott Werner) Originaltitel: Unstoppable Regie: Tony Scott Drehbuch: Mark Bomback Kamera: Ben Seresin Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12