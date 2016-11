ZDF 20:15 bis 21:45 Drama Der Andere Eine Familiengeschichte D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit einem Unglück ist die Beziehung zwischen dem Polizisten Stefan und seinem Vater Willi gestört. Als Willi den Flüchtling Nama in das Haus seines Sohnes bringt, sorgt das für zusätzlichen Konfliktstoff. Willi sieht in Nama einen Spiegel seiner selbst: Er musste 1945 von Deutschland nach Skandinavien fliehen. Langsam bringt Namas Anwesenheit Vater und Sohn einander wieder näher. – Einfühlsame und eindringliche Verknüpfung dreier Schicksale In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nama Traore (Nama) Jesper Christensen (Willi) Milan Peschel (Stefan) Katja Riemann (Susanne) Alwara Höfels (Lena) Karoline Eichhorn (Manuela Waller) Bettina Stucky (Sachbearbeiterin Amt) Originaltitel: Der Andere Regie: Feo Aladag Drehbuch: Feo Aladag Kamera: Judith Kaufmann Musik: Alex Komlew