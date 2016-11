ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 34 Aus der Stille kommt der Tod A, D 2005 2016-11-21 04:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Während der internationalen Ski-Meisterschaften für Gehörlose in der Wildschönau wird Cheftrainer Werner Brock in seinem Haus erschossen aufgefunden. Karin und Andreas ermitteln. Brocks Frau Anita hatte zur Tatzeit bei einer Diskussionssendung über die Situation des Behinderten-Skisports als Simultanübersetzerin gearbeitet. Kurz vor dem Mord hatte Brock den Nachwuchsfahrer Gerald Maschek aus dem Kader geworfen. Ist er der Täter? Gemeinsam mit der Gebärdensprachen-Dolmetscherin Monika Zangerl klären die Ermittler den komplizierten Fall auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Marion Kracht (Anita Brock) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Carl Lang Drehbuch: Hermann Schmid Kamera: Walter KindlerWalter Kindler Musik: Glyn M. Owen