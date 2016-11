ZDF neo 00:50 bis 01:40 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Unerbittlich GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim MI5 steht man noch wegen Adam Carters Tod unter Schock. Harry Pearce hegt Rachegedanken gegen den FSB-Agenten Arkady Kachimov, der dafür verantwortlich ist. Doch nun droht bereits eine weitere Gefahr: Ein russisches U-Boot hält sich illegal in britischen Gewässern auf. Schnell stellt sich heraus, dass mit dessen Hilfe die Glasfaserkabel, die in der Tiefsee verlegt sind, zerstört werden sollen. Offensichtlich plant Kachimov einen Cyber-Angriff gegen Großbritannien, der die Kommunikation und letztendlich auch die Energieversorgung lahmlegen und das Land in ein Chaos stürzen soll. Um das zu verhindern, will Harry Lucas North auf Kachimov ansetzen. Doch Lucas' Loyalität ist noch immer nicht klar. Es könnte sein, dass der Agent, der acht Jahre in russischer Gefangenschaft unter Aufsicht von Kachimov verbracht hat, als Doppelagent eingesetzt wird. Erste Erkenntnisse bestätigen Harrys Verdacht: Lucas arbeitet tatsächlich für den FSB. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Richard Armitage (Lucas North) Miranda Raison (Jo Portman) Gemma Jones (Connie James) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Alex Lanipekun (Ben Kaplan) Originaltitel: Spooks Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Neil Cross, Ben Richards Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16