ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 13 Rache CDN 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Maximes Leben verläuft nicht so, wie er es sich vorstellt. Julie lässt ihn für Vincent fallen, dann stellt sich heraus, dass der Mörder seines Bruders anscheinend Selbstmord begangen hat. Schließlich wird er noch Opfer von Vandalismus. Auch das Verhältnis zu seiner Schwester leidet. Viel Zeit, die Dinge zu richten bleibt ihm nicht, denn es gibt einen neuen Fall. Nach Auseinandersetzungen verschiedener Biker-Gangs wird ein Mann in die Luft gesprengt. Julie möchte den Fall schnellstmöglich lösen, doch alle Zeugen schweigen. Zudem scheint der Fall um die Kinderleichen im See doch noch nicht vollständig gelöst zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Normand D'Amour (Phil Walker) Gabriel Arcand (Jean-Marc Beauchemin) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin