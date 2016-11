ZDF neo 21:50 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Der Krieg der Witwen GB 2006 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Anders, als sein Name vermuten lässt, ist Freddy Butler ein reicher alter Herr, der sein Leben in vollen Zügen genießt. Da stirbt er plötzlich an einem Herzinfarkt. Kurz zuvor hatte er seine beiden Ex-Frauen Annabel und Lucinda in sein Schloss geholt, um dort mit ihnen und seiner aktuellen Frau Tara zu leben. Sofort bricht unter den Witwen ein erbitterter Streit um sein Erbe aus. Zudem beginnt eine hektische Suche nach den berühmten Helling-Smaragden. Und dies mit tödlichen Folgen für einige, die der Familie nahestehen. Inspector Barnaby vermutet, dass Butler keines natürlichen Todes gestorben ist. Die Witwen zeigen sich bei den Vernehmungen arrogant und wenig kooperativ. Aber Barnaby deckt hartnäckig ein unschönes Familiengeheimnis nach dem anderen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Tom Barnaby) Jason Hughes (Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Joss Ackland (Sir Freddy Butler) Siân Phillips (Lady Annabel Butler) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: Michael Aitkens Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12