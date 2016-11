ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Die tote Königin GB 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Acht Jahre nach dem mysteriösen Tod der 16-jährigen Karnevalskönigin Bella Slade wird deren Mutter Marion tot im Flussbett von Midsomer Barton gefunden. Alles spricht für Selbstmord. Marion war nie über den Tod ihrer Tochter hinweggekommen und hatte Antidepressiva genommen. Doch Hämatome an ihren Armen lassen Barnaby von einem gewaltsamen Tod ausgehen. Die Ermittlungen führen ihn in einen Sumpf von Ehebrüchen, Liebe und Rachsucht. Dann wird eine zweite Leiche gefunden, die des trunk- und streitsüchtigen Farmers Mark Castle. Und alle Spuren führen zu der schönen Bella Slade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) Jason Hughes (Constable Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Elizabeth Spriggs (Ursula Gooding) David Bamber (John Starkey) Claire Askam (Marion Slade) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Peter Hammond Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12