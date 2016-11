ZDF neo 15:55 bis 16:40 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 77 Leben ohne Lügen D 2004 2016-11-22 10:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Fluglehrer Tim verliert unter Drogen die Kontrolle über seinen Wagen. Seine Frau wird dabei schwer verletzt. Warum behauptet er, sie sei gefahren? Blank ahnt, dass Tim lügt. Sabine wird kurzfristig vom Einsatz abberufen. Es ist Zeit für die Rückenmarkspende für ihren kranken Vater. Schafft sie es noch rechtzeitig ins Krankenhaus? Und wer kann sie als Notärztin vertreten? Zur OP erscheint Oberstarzt Kettwig in Fliegerkombi. Der fünfjährige Nico ist beim Voltigieren vom Pferd gestürzt. Kettwig stellt glücklicherweise nur leichte Verletzungen fest. Zurück im Rettungszentrum besucht Blank Tims Frau. Er will sie überzeugen, Tim nicht wieder zu decken. Nur so wird er lernen, endlich Verantwortung zu übernehmen. Und die braucht er als Pilot und Fluglehrer. Sabine kommt zu spät: Ihr Vater stirbt. Sabine und ihr Bruder Charly können sich nur noch mit den Briefen trösten, die ihr Vater über die Jahre seiner Abwesenheit zwar an seine Kinder geschrieben, aber nie abgeschickt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Christian Tasche (Oberstarzt Kettwig) Adrian Zwicker (Charlie Petersen) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Michael Knof Drehbuch: Rudolf Anders Kamera: Konstantin Kröning Musik: Axel Donner