ZDFinfo 01:00 bis 01:45 Dokumentation ZDF-History Die großen Verführer D 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Casanova - berühmtester Frauenheld der Geschichte. Doch was ist Wahrheit, was Legende? "ZDF-History" porträtiert acht Männer und Frauen, die angeblich wussten, wie man sie alle kriegt. Von Kleopatra bis Udo Jürgens: Sie sollen die Kunst der Verführung zu wahrer Meisterschaft gebracht haben. "ZDF-History" präsentiert acht berühmte Verführer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History Regie: Michael Funken/Johanna Kaack/Ursula Nellessen/Caroline Reiher