Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Tödliche Bedrohung - Die Macht der Vulkane D 2014 2016-11-22 07:30 Live TV Merken Millionen Menschen auf der ganzen Welt leben im Schatten aktiver Vulkane. Dabei sind sie einem täglichen Risiko ausgesetzt. Die Reise der Wissenschaftler führt von Japans Fuji über den legendären "schlafenden" Vesuv am Golf von Neapel bis hin zum Yellowstone Vulkankomplex in den Vereinigten Staaten. Forscher versuchen zu prognostizieren, wie wahrscheinlich die Vulkane ausbrechen könnten, wann das passieren könnte und wie tödlich ein Ausbruch wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tödliche Bedrohung - Die Macht der Vulkane