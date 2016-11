Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Trumps neue Weltordnung - Europas Chance und Aufgabe D 2016 2016-11-21 00:00 Merken Nimmt man Donald Trump, den zukünftigen US-Präsidenten, beim Wort, so wird es für Europa sicherheitspolitisch deutlich ungemütlicher. In den vergangenen Jahrzehnten hatten es sich Europa und Deutschland noch recht bequem unter dem Schutzschirm der USA eingerichtet. Wenn über die sicherheitspolitischen Beziehungen gestritten wurde, dann eigentlich nur von Seiten der Friedensbewegung in den 80igern oder im Zusammenhang mit Geheimdienstoperationen der USA. Amerikas Schutz schien Europa sicher. Damit könnte es jetzt vorbei sein. Laut Trump soll Europa deutlich mehr Eigenverantwortung übernehmen. Was bedeutet das für die NATO-Länder, den europäischen Kontinent und insbesondere für Deutschland? Ist das mehr Risiko oder doch Chance? Wie reagiert Putin? Stehen wir am Anfang einer neuen Weltordnung? Und wie viel von Trumps Wahlkampfworten finden tatsächlich Eingang in seine Realpolitik? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michaela Kolster Gäste: Gäste: Franz Josef Jung (CDU, Stellv. Vorsitzender CDU/ CSU Bundestagsfraktion), Stefan Liebich (Die Linke, Mitglied auswärtiger Ausschuss) Originaltitel: Unter den Linden