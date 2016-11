Phoenix 09:30 bis 10:45 Talkshow Anne Will D 2016 Live TV Merken Am Sonntagabend tritt Angela Merkel vor die Presse. Erwartet wird, dass sie mitteilt, ob sie erneut als Bundeskanzlerin kandidiert. Wird Merkel noch einmal antreten? Was müssen Merkel und die etablierten Parteien jetzt tun, um das Vertrauen aller Bürger in unsicheren Zeiten zurückzugewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Ministerpräsidentin des Saarlandes), Klaus Wowereit (SPD, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin), Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit"), Hans-Joachim Maaz (Psychoanalytiker und Autor) Originaltitel: Anne Will