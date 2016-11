NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Rezept: Wildsteak mit Rosenkohl-Laubsalat und Salzapfel / Alltagspsychologie: Klatsch und Tratsch sind nicht so schlecht wie man denkt / Auf'n Schnack: Die Kletter-Oldies des Deutschen Alpenvereins in Hamburg / Tietzer kommt: zum Internationalen Maritimen Museum in die Hamburger Hafencity / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Rezept: Wildsteak mit Rosenkohl-Laubsalat und Salzapfel Mit der kalten Jahreszeit startet die Wildsaison. Küchenchef Tarik Rose schätzt das aromatische und natürliche Fleisch. Das saftige Steak, ganz nach Geschmack vom Hirsch oder Reh, wird bei niedriger Temperatur in der Pfanne gebraten und ruht bis zum Servieren im Ofen. Dazu reicht Tarik Rose einen köstlichen Salat aus Rosenkohlblättern. Diese werden nur kurz in der Pfanne angeschwitzt und mit Essig und Honig mariniert. Als besondere Leckerei gibt es leicht gesalzene Apfelringe dazu. Alltagspsychologie: Klatsch und Tratsch sind nicht so schlecht wie man denkt Im Treppenhaus, Büro, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis: Klatsch und Tratsch sind weit verbreitet. Für die Boulevardmedien ist das ein großes Geschäft. Psychologe Michael Thiel erklärt, warum Klatsch und Tratsch so faszinierend sind. Er meint aber auch, dass man gewisse Regeln einhalten sollte, denn es soll ja bei einem Spaß bleiben und nicht in Mobbing und üble Nachrede ausarten. Auf'n Schnack: Die Kletter-Oldies des Deutschen Alpenvereins in Hamburg Sie sind Rentner und hängen am liebsten an Felswänden in den Alpen oder im Harz und zum Training in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Hamburg an den Seilen. Die Gruppe nennt sich Kletter-Oldies. Die etwa 30 aktiven Senioren im Alter zwischen 65 und 87 Jahren sind allesamt körperlich wie geistig fit. Klettern sei das beste Anti-Aging-Mittel, beschwören Horst Hass, Helmut Manz und Peter Wolf, alle drei Ende 70. Tietzer kommt: zum Internationalen Maritimen Museum in die Hamburger Hafencity Seit 2008 ist die Sammlung mit alten Schiffen und Rudern von Peter Tamm in der Hafencity präsent. Im alten Kaispeicher B können Besucher auf sechs Ebenen in die maritime Welt eintauchen. Ein Schiffssimulator macht die Illusion perfekt. Außerdem zeigt eine Sonderausstellung, wie man sparsamer mit dem Wasser umgehen kann. Reporter Sven Tietzer wird in See stechen, aber nur virtuell, und sich die Ausstellung näher anschauen. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag