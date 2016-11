NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Das boxende Känguru D 2007 Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Känguru ist an einer gefährlichen Zahnfleischentzündung erkrankt. Die Ursache ist schnell gefunden: Tierpflegerin Anett, die das Tier mit der Flasche großgezogen hat, gibt ihm das falsche Futter. Ein fataler Fehler, bewirbt sich Anett doch gerade bei Susanne für eine Weiterbildung als Tierarzthelferin. Dann wird Susanne auch noch von einer Vampirfledermaus gebissen, weil Anett das Tier nicht richtig festgehalten hat. Es stellt sich heraus, dass die Fledermaus einen auch für Menschen lebensgefährlichen Krankheitserreger in sich trägt. Da sich bei Susanne rätselhafte Krankheitssymptome einstellen, vermutet man das Schlimmste. Als sich Susannes Zustand rapide verschlechtert, wird sie in die Klinik eingeliefert. Doch schließlich kann Entwarnung gegeben werden: Susanne hat sich nur mit Mumps infiziert. Susanne einigt sich mit Klaus wegen des Hauses und erwägt, gemeinsam mit Christoph ein Haus auf dem Land zu mieten. Auch Susannes Eltern suchen einen neuen Wohnsitz. Denn nach Prof. Baumgarts Pensionierung hat Dr. Fährmann ihnen mitgeteilt, dass sie das Haus, eine Dienstwohnung des Zoos, nicht mehr länger mieten können. Schweren Herzens haben sich Georg und Charlotte schon damit abgefunden, ihr geliebtes Heim verlassen zu müssen, da macht Fährmann ihnen ein überraschendes Angebot: Die Baumgarts können das Haus kaufen. Es versteht sich von selbst, dass dem ehemaligen Zoodirektor dabei besonders günstige Konditionen eingeräumt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Gunter Schoß (Professor Georg Baumgart) Herbert Olschok (Herr Lützow) Horst-Günter Marx (Klaus Mertens) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Karola Hattop Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Herman Dunzendorfer Musik: Rainer Oleak