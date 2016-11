Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Folge: 133 Skiparty bei Präsident Clinton USA 1998 Stereo HDTV Merken Fran macht es zu schaffen, dass Maxwell und sie noch immer kein Kind erwarten. Maxwell will sie deshalb auf andere Gedanken bringen und ergattert Karten für die Thanksgiving-Party von Präsident Clinton, welche im noblen Wintersportort Aspen stattfindet. Fran hinterlässt einen so bleibenden Eindruck bei dem Präsidenten, dass dieser sie kurzerhand zum gemeinsamen Skifahren einlädt. Pech nur, dass Fran noch nie auf Skiern gestanden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Lauren Lane (Butler Niles) Daniel Davis (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Dan Amernick, Jay Amernick Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson