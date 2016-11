Disney Channel 21:45 bis 22:15 Comedyserie Die Nanny Folge: 132 Wie man schwanger wird, ohne Whoopi Goldberg um ein Autogramm zu bitten USA 1998 Stereo HDTV Merken Fran war zwar nur scheinschwanger, ihr Wunsch nach einem Baby wurde dadurch aber verstärkt. Nachdem auch Maxwell mittlerweile voller Freude auf ein Kind ist, sind sich die Sheffields nun einig, schwanger werden zu wollen. Selbst die Hilfe eines chinesischen Kräuterexperten ziehen sie heran. Dieser verkauft Fran Kekse mit stark aphrodisierender Wirkung, die aber in die falschen Hände geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Suzanne Gangursky Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson