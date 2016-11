KI.KA 12:50 bis 13:15 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Die Grenze / Das Spiel USA, IRL, D, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Grenze: Gumball, Darwin und Anais bekommen keine Schokolade im Supermarkt. Als Nicole die trickreich diskutierenden Kinder kurzerhand ins Auto verbannt, sind sie stinksauer und sinnen auf Rache. Sie müssen allerdings erkennen, dass es noch schlimmere Dinge als ein Orkan, ein Alienangriff oder eine Brandkatastrophe gibt ... und das ist ihre wütende Mutter. Das Spiel: Gumball und Darwin finden nach langer Zeit ihr selbst kreiertes Spiel "Parieren oder Blamieren" wieder. Trotz ihrer Warnungen möchte der Rest der Familie das Spiel unbedingt spielen und es zeigt sich, dass dieses fatale Gesellschaftsspiel nichts von seiner zerstörerischen Wirkung verloren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket