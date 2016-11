KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Übung macht den Meister USA 2004 Stereo Live TV Merken Übung macht den Meister: Opa Ringel erzählt heute die Geschichte, als er in seiner Jugend gerne mehr Verantwortung übernehmen wollte. Da hören natürlich nicht nur seine Enkel gerne zu. Er wollte kein kleines Kind mehr sein und eine richtige Hilfe auf dem Bauernhof seiner Eltern. Deshalb bat er seinen Vater, ihm eigene Aufgaben zu geben, die dieser ihm auch gerne übergab. Zuerst sollte er Schafe hüten. Wofür es natürlich einen klar festgelegten Plan gab. Doch auch hier kam Ringel seine Ungeduld in die Quere. Er scheuchte die Schafsherde viel zu schnell durch die Gegend, was besonders Willy gegen den Strich ging. Deshalb beschloss dieser, sich aus dem Staub zu machen. Und da stand nun Ringel alleine da und musste ein verschwundenes Schaf suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Pamela Hickey Musik: Mike Tavera, Steve Marson