Felin ist ein schwedisches Duo - eigentlich. Die Sängerin Elin Blom tat sich mit dem in seiner Heimat bekannten Fotografen Fredrik Etoall für ein multimediales Kunstprojekt zusammen. Auf der Bühne tritt Etoall allerdings nicht in Erscheinung. Musikalisch sind Felin beeinflusst von Patti Smith, Joan Jett, Garbage oder Blondie, ihre Auftritte sind geprägt von selbstbewusster Rotzigkeit und dem Willen zum großen künstlerischen Pop-Wurf. Zwei Mal pro Jahr präsentiert der WDR-"Rockpalast" in der "Harmonie" in Bonn-Endenich das Crossroads-Festival. Vom 26. bis 29. Oktober 2016 ist es wieder so weit: In angenehmer Club-Atmosphäre werden vier Tage lang internationale Acts präsentiert. Eine spannende Mischung aus verlässlichen Größen und interessanten Newcomern, die das weite Feld der Rockmusik in all ihren Facetten abbildet.

