3sat 21:45 bis 23:15 Heimatfilm Ein Geheimnis im Dorf - Schwester und Bruder A 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Irene wurde soeben zur Vizebürgermeisterin dreier zusammengelegter steirischer Gemeinden gewählt. Kurz danach kommt der amtierende Bürgermeister bei einem Autounfall ums Leben. Irene übernimmt übergangsweise dessen Amt, sehr zum Unmut einiger Dorfbewohner, denen Irenes äußerst eigenwillige Amtsführung gegen den Strich geht. Offenbar hat jeder etwas zu verbergen, und keiner sagt die ganze Wahrheit. Anton Wolf, nach verjährtem Totschlag an seiner Frau aus dem Gefängnis entlassen, wittert in der geplanten Umfahrungsstraße über seine Grundstücke die Chance auf das große Geld. Doch Irene vereitelt die Umwidmung zu teurem Bauland. Als der prominente Koch Paul Berger ein altes Dorfgasthaus neu eröffnen und Irenes Bruder Georg dort arbeiten möchte, stellt sich Irene auch noch vehement gegen das Gasthausprojekt. Alte Wunden der Vergangenheit brechen auf, und ein düsteres Geheimnis kommt langsam ans Licht. Redaktionshinweis: 3sat zeigt vom Samstag, 19., bis zum Donnerstag, 24. November, jeweils ab 20.15 Uhr, alle zwölf für das "FernsehfilmFestival Baden-Baden" nominierten Fernsehfilme. Zuschauer können durchgehend vom 19. November, 20.00 Uhr, bis zum 25. November, 14.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm im Internet unter www.3sat.de wählen oder telefonisch abstimmen. Für "Ein Geheimnis im Dorf - Schwester und Bruder" lautet die Telefonnummer 0137 4141 - 06. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franziska Weisz (Irene Kemmer) Max von Thun (Franz Wolf) August Schmölzer (Anton Wolf) Franziska Walser (Erna) Harald Schrott (Matti Kemmer) Sissy Höfferer (Amalie Kemmer) Michael Menzel (Paul Berger) Originaltitel: Ein Geheimnis im Dorf - Schwester und Bruder Regie: Peter Keglevic Drehbuch: Konstanze Breitebner Kamera: Emre Erkmen Musik: Jürgen Ecke

