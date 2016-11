3sat 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Der verlorene Bruder D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Westfalen, 60er-Jahre. Max (Noah Kraus) spielt in seiner Familie nur die zweite Geige. Bei seinen Eltern dreht sich alles um seinen älteren Bruder Arnold, der einst auf der Flucht der Eltern aus dem Osten verloren ging. Als ein Junge auftaucht, der Arnold sein könnte, setzt Max’ Mutter alles daran, ihren Sohn zurückzubekommen. Max will das partout verhindern … Liebevoll inszenierte Coming-of-Age-Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noah Kraus (Max) Katharina Lorenz (Mutter Elisabeth) Charly Hübner (Vater Ludwig) Matthias Matschke (Polizist Frank Rudolf) Flora Li Thiemann (Milli) Johanna Gastdorf (Tante Josepha) Albrecht Felsmann (Roland) Originaltitel: Der verlorene Bruder Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Ruth Toma Kamera: Theo Bierkens Musik: Sebastian Pille Altersempfehlung: ab 6