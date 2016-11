National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:40 Dokumentation Deadly Instincts Familienbande GB 2015 2016-12-04 02:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Familienbande spielen im Tierreich eine wichtige Rolle. Dennoch gibt es Unterschiede in der Art, wie Eltern ihren Nachwuchs auf ein eigenständiges Leben vorbereiten. Während einige Jungtiere lange den Schutz der Mutter genießen, sind andere direkt nach der Geburt auf sich gestellt. So oder so: Das Erwachsenwerden ist mit vielen Gefahren verbunden. Und es ist nahezu ein Naturgesetz, dass nicht alle Nachkommen überleben. "Deadly Instincts" widmet sich der familiären Bindung von Tieren. U.a. geht es um ein Wasserschwein, das eines seiner Jungen opfern muss, und um Elefanten, die um ein totes Kalb trauern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Instincts