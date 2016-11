ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Igel, Spatz und Feldgrille - der Wert der heimischen Artenvielfalt Igel, Spatz und Feldgrille - Der Wert der heimischen Artenvielfalt D 2016 16:9 Merken Die Rettung von Eisbären und Orang-Utans weckt mehr Interesse als die Gefährdung heimischer Tierarten, wie Igel oder Spatz. Dabei zählt die Zerschneidung der Landschaft durch große Straßen und Baugebiete zu den bedeutendsten Gefahren, der Zugang zu Lebensräumen wird abgeschnitten, die genetische Vielfalt schwindet. Unaufhaltsam werden Rückzugsorte zerstört. Es gibt kaum noch Unterholz oder Hecken, Grün- und Blühstreifen an Waldrändern, Feldern und Wegen verschwinden. Und auch in den Städten gehen Lebensräume verloren: Englischer Golfrasen hinterm Haus ist beliebter als eine Wiese, Zierbüsche verdrängen wilde Hecken. Gäste im Studio: Martina Gehret, Igel-Expertin, Landesbund für Vogelschutz Bayern Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Biologe, TU München In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Martina Gehret (Igel-Expertin, Landesbund für Vogelschutz Bayern), Prof. Dr. Wolfgang Weisser (Biologe, TU München) Originaltitel: Planet Wissen