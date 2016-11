ARD alpha 07:00 bis 07:25 Kindersendung Checker Tobi Der Haut- und Pickel-Check Der Haut- und Pickel-Check D 2016 16:9 Live TV Merken Die Haut ist mit einer Größe von ca. zwei Quadratmetern und einem Gewicht von bis zu zehn Kilo unser größtes Sinnesorgan. Und egal, ob wir frieren oder schwitzen, ob es uns juckt oder brennt: Die Haut hat richtig viel Tricks auf Lager, um unseren Körper zu schützen und Empfindungen wahrzunehmen. Gemeinsam mit der Hautspezialistin Susanne klärt Tobi mit Hilfe eines überdimensionalen Hautmodells, warum unsere Haut aus mehreren Schichten besteht und wie sie sich ständig selbst erneuert. Mit einer Spezialkamera schaut sich Susanne Tobis Gesicht ganz genau an. Auf ihrem Bildschirm lässt sich die Haut 70-fach vergrößern. Neben Haaren, Poren und Talg, sieht man auch einen großen Pickel. Igitt! Doch wie entstehen eigentlich Pickel und wie kann man sie bekämpfen? Veit ist zwar in München geboren, weil seine Eltern aber aus Afrika stammen ist er viel dunkelhäutiger als Tobi und viele andere Menschen in Europa. Tobi findet heraus, warum es unterschiedliche Hautfarben gibt, wie es für Veit ist, in Deutschland zu leben, und ob er wirklich noch nie einen Sonnenbrand hatte. Zum Schluss geht's unter die Haut. Im Tattoostudio bei Hamburg trifft der Checker auf den Tätowierer Chris. Wenn er mit seinen feinen Nadeln Farbe unter die Haut sticht, heißt es "still halten und Zähne zusammenbeißen". Und auch heute kommt die Tätowiermaschine zum Einsatz. Ob Tobi am Ende mit einem Tattoo nach Hause geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Martin Tischner, Johannes Honsell, Imke Hansen Altersempfehlung: ab 6

