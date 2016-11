ARTE 23:55 bis 01:45 Komödie Der Florentiner Hut F 1928 Nach einer Vorlage von Eugène Labiche, Marc Michel Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Es ist der schönste Tag seines Lebens: Fadinard heiratet die schöne Hélène, in die er über beide Ohren verliebt ist. Doch das Eheglück wird auf die Probe gestellt, als sein Pferd den Strohhut von Anaïs Beauperthuis, einer Spaziergängerin, frisst. Denn die verheiratete Frau ist in Begleitung ihres Liebhabers, einem eleganten Soldaten. Aus Angst, dass ihr Mann Verdacht schöpfen könnte, verlangt sie von Fadinard, dass er ihr einen identischen Hut besorgt. Doch die Suche nach der seltenen Kopfbedeckung erweist sich als weitaus komplizierter als erwartet, und die Hochzeit rückt näher und näher - Durch eine Kooperation der Cinémathèque française mit dem San Francisco Silent Film Festival konnte im März 2016 eine erneute Restaurierung des Films fertiggestellt werden. Anhand der Negative der französischen sowie einer internationalen Verleihfassung wurde der Film in dem hochauflösenden 4K restauriert. Für diese neue Fassung hat der Komponist Raymond Alessandrini seine Komposition für die erste Restaurierung in den 80er Jahren überarbeitet. In der nun vorliegenden Restaurierung ist der Film zum ersten Mal seit 1929 wieder in einer vollständig viragierten, das heißt eingefärbten Fassung zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Préjean (Fadinard) Marise Maia (Helene) Geymond Vital (Lt. Tavernier) Olga Tschechowa (Anaïs Beauperthuis) Yvonneck (Nonancourt) Paul Ollivier (Onkel Vasinet) Jim Gérald (Beauperthuis) Originaltitel: Un chapeau de paille d'Italie Regie: René Clair Drehbuch: René Clair Kamera: Maurice Desfassiaux, Nicolas Roudakoff Musik: Georges Delerue, Benedict Mason