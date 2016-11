ARTE 13:55 bis 15:30 Komödie Ein Käfig voller Narren F, I 1978 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schon seit Jahrzehnten betreibt Renato in Saint-Tropez den erfolgreichen Nachtclub "La cage aux folles". Als gefeierter Star der glitzernden Travestie-Show, ist Albin alias Zaza die Frau an Renatos Seite. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Laurent, Renatos Sohn aus einer ehemaligen Beziehung. Er hat das Mädchen seiner Träume gefunden und möchte sie nun, zusammen mit den zukünftigen Schwiegereltern, seinem geliebten Papa vorstellen. Die Sache hat nur einen Haken: Der Vater der Verlobten ist ein erzkonservativer Sittenwächter. Um dem Glück der jungen Liebenden nicht im Weg zu stehen, schlüpft die exzentrische Zaza in die Rolle der großbürgerlichen Ehefrau: Ein Auftritt, der ihr gründlich misslingt. Als plötzlich auch noch Laurents richtige Mutter vor der Tür steht, lässt sich nicht länger verbergen, dass an dieser Vorführfamilie irgendetwas faul ist - Ursprünglich hatte der Drehbuchautor Jean Poiret das bunte Spektakel für das Theater geschrieben. Doch erst 1983 wurde "Ein Käfig voller Narren" am Broadway auch auf die Bühne gebracht - als damals erstes Musical, das sich mit einer homosexuellen Thematik befasste, wenn auch in einer stark entschärften Version. [ARTE ZUSATZ] Edouard Molinaros turbulente Transvestitenkomödie wurde 1978 zum überraschenden Welterfolg. Mit seinem ausgefallen Figuren-Ensemble war "Ein Käfig voller Narren" einer der ersten populären Filme aus dem Drag Queen-Milieu und zog gleich zwei Fortsetzungen nach sich. Michel Serrault spielt den Transvestiten mit so viel rührendem Charme, dass er 1979 für seine Rolle mit dem César als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Die Filmmusik von "Ein Käfig voller Narren" wurde von dem weltberühmten Ennio Morricone komponiert, der in über 400 Filmen mitwirkte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ugo Tognazzi (Renato Baldi) Michel Serrault (Albin Mougeotte / "Zaza Napoli") Michel Galabru (Simon Charrier) Claire Maurier (Simone Deblon) Rémi Laurent (Laurent Baldi) Carmen Scarpitta (Louise Charrier) Benny Luke (Jacob) Originaltitel: La cage aux folles Regie: Edouard Molinaro Drehbuch: Edouard Molinaro, Marcello Danon Kamera: Armando Nannuzzi Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12