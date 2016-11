TNT Film 02:40 bis 04:15 Horrorfilm Begierde GB, USA 1983 Nach dem Roman von Whitley Strieber 16:9 20 40 60 80 100 Merken Miriam, ein altägyptischer Vampir, ist seit langem mit John verheiratet, der ebenfalls unsterblich ist. Um das ewige Leben zu behalten, müssen die beiden nur hin und wieder frisches Menschenblut zu sich nehmen. Als John eines Tages überraschend zu altern beginnt und sich hilfesuchend an eine Gerontologin wendet, verliebt sich seine Frau in die hübsche Ärztin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Miriam Blaylock) David Bowie (John Blaylock) Susan Sarandon (Sarah Roberts) Cliff De Young (Tom Haver) Beth Ehlers (Alice Cavender) Dan Hedaya (Lt. Allegrezza) Rufus Collins (Charlie Humphries) Originaltitel: The Hunger Regie: Tony Scott Drehbuch: Ivan Davis, Michael Thomas Kamera: Stephen Goldblatt Musik: Michel Rubini, Denny Jaeger Altersempfehlung: ab 18

