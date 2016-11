TNT Film 00:45 bis 02:40 Thriller Il silenzio degli innocenti USA 1991 Tratto dal romanzo di: Thomas Harris 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die angehende FBI-Agentin Clarice Starling bekommt einen Spezialauftrag: Mit Hilfe des brillanten Psychiaters Hannibal Lecter soll sie versuchen, einen Serienkiller zu fassen. Die Zeit drängt, denn "Buffalo Bill" hat bereits ein neues Opfer in seiner Gewalt. Was das Team Starling/Lecter zu einem besonderen macht: Lecter ist selbst ein verurteilter Mörder mit kannibalischen Neigungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Foster (Clarice Starling) Anthony Hopkins (Dott. Hannibal Lecter) Scott Glenn (Jack Crawford) Ted Levine (Jame Gumb) Anthony Heald (Dott. Frederick Chilton) Brooke Smith (Catherine Martin) Lawrence A. Bonney (FBI Instructor) Originaltitel: The Silence of the Lambs Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Thomas Harris, Ted Tally Kamera: Tak Fujimoto Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 16