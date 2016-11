TNT Film 12:25 bis 14:45 Drama 2001, l'odyssée de l'espace USA, GB 1968 Arthur C. Clarke 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 2001 wird ein seltsames Artefakt auf dem Mond entdeckt, das als Beweis für außerirdisches Leben gedeutet wird. Ein Raumschiff, ausgerüstet mit dem Supercomputer HAL 9000, macht sich zur weiteren Erforschung auf den Weg ins All. Der Scifi-Klassiker von Stanley Kubrick vermag selbst heute noch mit Effekten und thematischem Reichtum das Publikum zu fesseln und zu faszinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keir Dullea (Dave Bowman) Gary Lockwood (Frank Poole) William Sylvester (Heywood R Floyd) Daniel Richter (Moonwatcher) Leonard Rossiter (Andrei Smyslov) Margaret Tyzack (Elena) Robert Beatty (Ralph Halvorsen) Originaltitel: 2001: A Space Odyssey Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick Musik: Aram khatchaturian, György Ligeti, Johann Strauss, Richard Stra Altersempfehlung: ab 12