TNT Film 06:55 bis 08:20 Actionfilm Hart am Limit USA 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Biker Cary Ford kehrt nach Hause zurück, um sich mit seiner Freundin zu versöhnen. Kurz zuvor musste er abtauchen, da er die Motorräder des skrupellosen Drogendealers Henry James verschwinden ließ, der gleichzeitig Anführer der Motorradgang Hellions ist. Weil Ford die Motorräder nicht zurückgab, deren Tanks voller Crystal Meth waren, hing James ihm kurzerhand einen Mord an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Henderson (Cary Ford) Ice Cube (Trey) Monet Mazur (Shane) Jay Hernandez (Dalton) Adam Scott (Agent McPherson) Matt Schulze (Henry James) Jaime Pressly (China) Originaltitel: Torque Regie: Joseph Kahn Drehbuch: J. P. Donahue, Matt Johnson, Kevin Polay, Skip Woods Kamera: Peter Levy Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16

